REPORTAAŽ Lätlased püstitavad valgele liivale imevanglat

Ülikoolilinn Liepāja kipub ise end võrdlema Tartuga, ent sarnaneb elanike arvu ja sadama poolest pigem Pärnuga. Pealinna kõrval on see ainuke koht Lätis, kuhu pääseb ligi nii maa-, vee- kui ka õhuteed pidi ja just siia ehitatakse praegu Euroopa kõige moodsamat vanglat.