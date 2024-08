Ida-Ukrainas Pokrovskis pommidest räsitud ülikoolihoone juures seisnud Olga Borodõtš silmitses oma kunagist töökohta ja teatas, et ta oleks valmis loovutama Ukraina territooriumi, kui see aitaks teha lõppu sõjale Venemaaga – aga mitte mingil juhul tema enda kodulinna.

Kremli väed liiguvad hävingut külvates üha lähemale Ukraina sõjaväele ülioluliseks garnisonilinnaks ja logistikakeskuseks olevale Pokrovskile, samal ajal kui elanikud massiliselt põgenevad. Borodõtši mõõt on täis ja 64-aastase naise sõnul ei taha tema pere ja naabrid mitte midagi muud peale rahu, isegi kui see tähendab territooriumi loovutamist Moskvale.

«Ma arvan, et see on õige otsus,» ütles naine. Tema avalduse juures oli siiski üks «aga» – järeleandmised ei tohiks iial puudutada tema koduks olevat Pokrovskit.