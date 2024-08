ISW: Ukraina väed taandusid Pokrovski lähistel ümberpiiramise ohu tõttu

22. augustil avaldatud geograafilise asukoha kaadrid näitavad, et venelased vallutasid hiljuti Pokrovskist kagus asuva Ptitše küla ja tungisid edasi lõunasse. See kinnitab vaenlase väiteid, et ta oli varem hõivanud ülejäänud Karlovski veehoidla idakalda selles piirkonnas.