NATO õhuväebaas Saksamaal tõstis ohutaseme kõrguselt teisele tasemele

«Kogu mitte-missioonilise tähtsusega personal on ettevaatusabinõuna koju saadetud,» teatas baas sotsiaalmeediaplatvormil Twitter. «Meie personali ohutus on meie peamine prioriteet. Operatsioonid jätkuvad plaanipäraselt.»

Ohutaseme tõstmise aluseks olevat luureteave, mis viitab võimalikule ohule. Ohutase Charlie on kõrguselt teine ohutase, mis on kuulutakse välja kui «toimunud on vahejuhtum või on saadud luureandmed, mis näitavad, et mingi terroristlik tegevus NATO organisatsioonide või personali vastu on väga tõenäoline», vahendab Reuters.