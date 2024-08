Venemaal Volgogradis võtsid vangid valvurid pantvangi ja tapsid neist vähemalt ühe

«Karistuskoloonias-19 võtsid süüdimõistetud distsiplinaarkomisjoni koosoleku ajal pantvangi kinnipidamisasutuse töötajad. Praegu võetakse meetmeid pantvangide vabastamiseks,» teatas vanglateenistus lisades, et on kannatanuid.

Vene riikliku uudisteagentuur TASS kirjutab hädaaabiteenustele viidates, et vangid on tapnud ühe valvuri. Vene Telegramikkanali Baza kohaselt on tapetuid kokku kolm. Täpne pantvangide ning pantvangide võtjate arv pole teada.