«Neil aladel on praegu sõjatsooni staatus, seal ei ole võimalik rakendada mingeid humanitaarmeetmeid. Pealegi, me mõistame, et see on välismaa, see ei ole meie ala. Samas on meil muidugi huvi Ukraina ajaloo mälestiste vastu sel alal, kus veel mitte nii väga kaua aega tagasi elasid ametlikult ukrainlased. Seetõttu on meil loomulikult selle ala vastu selline huvi,» vastas Karandejev reedel Interfaxi küsimusele, kas kultuuriministeerium kavandab oma valdkonnas mingit humanitaartegevust Ukraina relvajõudude hõivatud Venemaa Kurski oblasti alal.