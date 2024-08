ISW: Moskva püüab harjutada rahvast Ukraina väe viibimisega Kurskimaal

«Kreml suunab ümber venelaste mure Kurski oblasti pärast, haarates ühiskonna humanitaarabikampaaniatesse, et aidata Kurski oblasti elanikke,» seisis ettekandes.

ISW meenutab, et Venemaa otsustas mitte tühistada septembrisse kavandatud Kurski oblasti kuberneri valimisi, et vähendada paanikat selles piirkonnas, kuid Venemaa keskvalimiskomisjon otsustas need seitsmes rajoonis siiski edasi lükata.