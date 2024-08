Soomes käärib migrantidele elamislubade andmise skeem

Selle nädala alguses teatas Rootsi Rahvapartei parlamendifraktsioon, et rahvastiku vananemise ja sündimuse probleemi lahendaks skeem, mis lubaks igal aastal Soome elama vähemalt 40 000 migranti, vahendas Yle.

«Kui soov on, et inimesed jääksid Soome, peaks kuulama neid, kes juba on siin,» lausus Ylele Erna Bodström, kes töötab Soome Migratsiooniinstituudis.