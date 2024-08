Poola rahvaarv teeb imet

Poola rahvastikuprognoosi ilmestasid pikalt märksõnad, nagu «vananemine», «väljaränne», «langus», vahendas The Economist oma nädalakirjas. ELi statistikaameti andmetel on Poola rahvaarv praegu 36,6 miljonit, mis on 1,9 miljonit vähem kui 1998. aastal. Möödunud aastal sündis Poolas 272 451 last, mis oli madalaim number kaasaegse Poola ajaloos.