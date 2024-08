Combat Sent on signaalluurelennuk, mida on maailmas ainult kaks ja ta kogub elektroonilisi luureandmeid. USA õhuväe andmetel suudab too lennuk tabada välismaiste sõjavägede maa-, mere- ja õhuradarite signaale ja suudab töödelda korraga mitut signaali.

Too lend kestis kokku ligikaudu kuus tundi, kuid põhjus, miks Combat Sent on nüüd Euroopasse paigutatud on ebaselge, vahendas Newsweek, lisades, et nende andmetel peatub USA luurelennuk ühes Briti õhujõudude baasis.