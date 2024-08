Putin immutab veresugulastega Moskva võimukoridore

Venemaa energiaminister ja tema abikaasa külastasid sel kuul Tšetšeenia sõjaväe väljaõppekeskust. Kohalikud ametnikud libisesid aga ministrist sujuvalt üle ja pöörasid The Timesi andmetel tähelepanu eelkõige visiidil osalevale Anna Tsiviljevale. Too on Putini nõo tütar ja nüüd ka Venemaa asekaitseminister.

Too käik pani rahvusvahelise meedia kihama ja hakati spekuleerima, et Putin loobub oma endiste liitlastega koostööst ja usaldab eelkõige perekonda. «Tsiviljeva ei ole ainuke tippametnikest sugulane, kes on määratud kõrgele ametipostile valitsusasutuses, vaid üks silmapaistvamaid nendest,» ütles The Timesile Berliini Venemaa Euraasia keskuse teadlane Ekaterina Schulmann.