Norrat tabas kokaiini tsunami

Iga nädal jõuab Oslo sadamasse tuhandeid konteinereid. Narkoäris kasutatakse just banaanide eksporti. Vähemalt 100 Norra tollitöötaja kontrollitavat konteinerit toovad banaane Ecuadorist ja Costa Ricast. See kõik on pannud Norra Euroopa suunas teele saadetud kokaiini tsunami eesliinile, kirjutas The Guardian täna.