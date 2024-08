LASTETAPJA Ahvirõugete uude tüvesse nakatuvad ja surevad enim lapsed

Üks suuri erinevusi Aafrikas leviva ahvirõugete puhangu ja 2022. aasta Euroopas levinud puhangu vahel on see, kuidas see levib. Kui kaks aastat tagasi piirdus haiguse Klaad 2 tüve levik peaaegu eranditult seksuaalvahekorraga, siis nüüd on haiguse uue variandi (Klaad 1b) ohvrid peamiselt lapsed, vahendab El Pais.

«Andmetest selgub, et lastel on suurem oht nii haigestuda kui ka surra ahvirõugetesse. Me teame aastakümnete kogemusest, et kõige haavatavamad lapsed on kõige halvemas olukorras – näiteks alatoidetud lapsed ja need, kes elavad rahvarohketes põgenikelaagrites, kus on piiratud juurdepääs puhtale veele, kanalisatsioonile ja hügieenile,» ütles organisatsiooni Päästke Lapsed ülemaailmse tervishoiu ja toitumise direktor dr Revati Phalkey avalduses.