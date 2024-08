Helsingis kärgatas kortermajas plahvatus – politsei kahtlustab mõrvakatset

Kaks inimest viidi pärast korteris toimunud plahvatust haiglasse. Mõlema seisukord pole eluohtlik. Päästeteenistused said väljakutse umbes kell 4.30 hommikul.

Politsei kahtlustab, et plahvatus oli tahtlikult põhjustatud ning tegemist on mõrvakatsega. Kahtlustatav on üks viga saanud isikutest, 1980. aastal sündinud mees.