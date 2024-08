ÜLEVAADE Kreml süüdistab Pariisi katses Telegramilt infot kätte saada

Paari aastaga 550 miljonilt kasutajalt 950 miljonile kasutajale hüpanud suhtlusrakendus on eriti suure rolli omandanud pärast Venemaa täiemahulist kallaletungi Ukrainale, saades nii konflikti puudutava info kui ka valeinfo peamiseks levitamise keskkonnaks, kus tegutsevad ka mõjukad Vene sõjablogijad.

39-aastase Durovi vahistamine on aga seotud Prantsusmaal käimasoleva uurimisega pettuse, narkokaubanduse, organiseeritud kuritegevuse, terrorismi levitamise ja küberkiusamise asjus, vahendas The Guardian. Durovile heidetakse Le Monde’i andmeil ette, et ta ei rakendanud meetmeid platvormi kuritegeliku kasutamise piiramiseks.