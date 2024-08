Ammugi pole igaühel sadat last, kes on laiali vähemalt 12 riigis. Tõsi, Durov on isaks saanud väidetavalt vaid spermadoonorluse kaudu ning mingit suhet pole tal ühegagi nende laste emadest kunagi olnud. Durov on poissmees, libertaar, vegan ja täiskarsklane.