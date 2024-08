VIDEO Austraalias jäid inimesed teemapargis rikke tõttu 90 minutiks õhku rippuma

13 inimest jäi 90 minutiks õhku lõksu. Neile anti vett ja vihmavarjud, et inimesed saaksid ennast kuumuse eest kaitsta, kirjutas Mirror.

See on teine sarnane juhtum vähem kui nädala jooksul. Eelmisel neljapäeval jäid teemapargi külastajad lõksu, kui atraktsioon nimega Leviathan jäi seisma anduri kommunikatsioonivea tõttu, vahendab The Guardian.