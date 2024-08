«Ma ei taha anda FSB kaptenile võimalust paguneid teenida»: Venemaal elavad soomlased hoiavad madalat profiili

Inimesed Moskva bussipeatuses armee värbamisreklaami juures. Varem Venemaa pealinna tänavapildis tavalised välismaalased on muutunud harulduseks.

Kuigi Soome kaitsepolitsei on hoiatanud, et Venemaal elavad või sinna reisivad kodanikud võivad lõpetada Kremli pantvangina, on idanaabri juures viibivaid soomlasi endiselt üksjagu. Küll aga eelistavad seal elavad ja viibivad põhjanaabrid varasemast madalamat profiili hoida.