Telegrami asutaja reisis enda väitel eksiili sunnituna siiski üle 50 korra Venemaale

Suhtlusrakenduse Telegram asutaja ja tegevjuht Pavel Durov on pärast kümme aastat tagasi Venemaalt lahkumist käinud rohkem kui poolesajal korral sünnimaal, mis siis et ta pole reise avalikult seni möönnud ning on väitnud, et tal pole enam tagasiteed riiki tulenevalt vastasseisust võimudega, kirjutas Vene uuriva ajakirjanduse portaal iStories.