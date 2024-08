KOHALIK VAADE Hispaania on kimpus omapäi saabuvate lapseealiste migrantidega

Nääklemisele andsid hagu alla sajad Maroko sisserändajad – neist kümned alaealised –, kes pühapäeval ja esmaspäeval öise udu varjus Ceuta linna ujusid. Vahemere lõunarannikul asuvad tillukesed Ceuta ja Melilla enklaav on ainsad paigad, kus ELil on maismaapiir Aafrikaga. Nagu Kanaari saared, on ka mõlemad Marokoga külgnevad linnad võtnud viimasel ajal vastu tuhandeid ebaseaduslikult piiri ületanud immigrante.