ISW: ukrainlased väldivad teadlikult Kurski tuumajaama pommitamist

«Grossi ütles 27. augustil, et olukord Kurski tuumaelektrijaamas on tõsine ja rünnak mis tahes tuumaelektrijaama vastu on vastuvõetamatu, olenemata asukohast... IAEA tunnistas, et Venemaa teavitas IAEA-d droonirusude avastamisest Kurski tuumaelektrijaamas, kuid IAEA ei esitanud hinnanguid selle kohta, kuhu droon saabus, ega ka kinnitanud Venemaa avaldust,» seisis ettekandes.