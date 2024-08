Läänemere-riikidest enim on langenud Ukraina sõjarindel Rootsi kodanikke

«Välisministeerium võib kinnitada, et alates 24. veebruarist 2022 on Ukrainas hukkunud kaheksa Rootsi kodanikku. Kõigil juhtudel on nende lähedastele sellest teada antud,» vastas Rootsi kaitseministeeriumi pressiosakond The Baltic Sentinelile eelmisel nädalal. Ministeeriumi teatel ei saanad konsulaarandmete konfidentsiaalsuse tõttu surma põhjuste tõttu lisateavet anda.