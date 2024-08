AASIA VAADE Tai näitab suunda kolmandal teel demokraatia ja diktatuuri vahel

Mõistagi pole see Kagu-Aasia riik ainus, kus hääletuskastides keerutatavate valimissedelite varjus võimutsevad oligarhid, diktaatoriambitsiooniga üksikisikud või püsib üheparteisüsteem. Kui Berliini müüri langemine ja Tiananmeni väljaku vastuhakk Pekingis tekitasid läänes usu, et liberaalsed demokraatiad võtavad võimust kogu maailmas, siis 35 aastat hiljem valitseb pigem mure, et tõelisi demokraatiaid ähvardab hääbumine.

Demokraatia on mitmel pool kaotanud oma tähenduse ning sellest on saanud vaid sõnakõlks, millel puudub varasem intellektuaalne ja eetiline üleolek. Demokraatia väärtus on kahanenud koos sellega, kui miljonid inimesed näevad oma nutitelefoniekraanilt, kuidas Ameerika Ühendriikide tänavad on täis kodutuid, samas kui Hiinas kihutavad kõikjal ringi kiirrongid. Ja see vaatepilt määrab rohkem kui fakt, et USAs on tegelikkus nähtaval, samas kui Hiinas jõuab avalikkuseni vaid see, mida valitsus lubab.