ÜLEVAADE Macroni katse vasakleeri lõhkuda jätab Prantsusmaa poliitilisse ummikseisu

Paremtsentristliku erakonna Vabariiklased fraktsiooni juht parlamendi alamkojas Laurent Wauquiez nimetas eilset jutuajamist riigipeaga pettumuseks. «Ei mingit uut seisukohta, ei mingit tõelist struktureeritud projekti prantslaste jaoks, ei mingit nägemust sellest, milline oleks valitsusprogramm järgnevateks kuudeks,» vahendas tema Élysée paleest lahkumise järel öeldut telekanal RTL. «Me ütlesime presidendile, et ta peab nüüd täitma oma kohust ja lõpuks ometi nimetama peaministri, et väljuda kriisist, mille ta ise esile kutsus. Kõigi parteide seisukohad on teada ja nüüd ei ole enam mingit põhjust viivitada.»