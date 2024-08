Kiirsuhtlusteenuse Telegrami varasem erisuundade direktor Anton Rosenberg rääkis usutluses venekeelsele portaalile Rus.Postimees, et kuigi Prantsusmaal kuritegude võimaldamises süüdistatav Telegram juht Pavel Durov nägi, et sõnavabadusest rääkimine on ärile kasulik ja ta võis ka ise oma juttu uskuda, siis üldiselt pole ta inimene, kelle jaoks kodanikuvabadused on olulised.