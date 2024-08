Vene televisooni jõuab komöödia riiki eksikombel inglise keele õpetajaks sattuvast Bidenist

TNT teatel jõuab seriaal eetrisse tuleval aastal ja kannab inglisekeelsest hüvastijätust venekeelseks mugandatud nime «Гудбай» («Head aega»). Sarja tegevus keerleb inkognito riiki reisiva USA presidendi Bideni ümber, keda kehastab Dmitri Djužev, vahendas The Moscow Times.

Telekanali pressiteate kohaselt saabub Biden Venemaale, et uurida, miks tema kehtestatud sanktsioonid ei toimi, kuid kaotab reisil passi ja jääb nii Venemaale lõksu. Selle tõttu on ta sunnitud kolima nõukogudeaegsesse kortermajja ja asuma inglise keele õpetajana kooli tööle, et koguda raha uue passi jaoks, mis võimaldaks tal koju naasta.