HOIATUS Vene luure värbab Norras ja Rootsis kriminaale sabotaaži korraldama

Norra kaitsepolitsei (PST) juhi Beata Gangåsi sõnul on Venemaa luureteenistus hakanud sotsiaalmeedias ja suhtlusrakendustes otsima kontakti Norra kurjategijatega, et korraldada nende abil sabotaažiakte ja tekitada üldist kaost. Muuhulgas uurib Norra selles kontekstis kahjustusi, mis on esinenud kaablitel Norra ja Svalbarid vahel ning raudteel Narviki ja Rootsi linna Kiruna vahel.