Zelenskõi sõnul hävitab Ukraina droonrakett Paljanõtsja Vene lennukid enne õhkutõusmist

Zelenskõi sõnul kaitseb uus relv Ukrainat, hävitades maapinnal olevad Vene lennukid enne, kui need jõuavad tõusta õhku rakette tulistama. Antud lähenemist nimetatakse «vibulaskja, mitte noolte tapmiseks». Seda reklaamiti Ukrainas laialdaselt ja see saavutas mõningast edu. Satelliidipildid näitavad, et 22. augusti droonilöök Marinovka õhujõudude baasile hävitas ja kahjustas mitut pommitajat.