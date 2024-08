Kaheksa-aastane Lev läheb 2. septembril kolmandasse klassi. Vanemad ostsid talle selleks puhuks uue piduliku võšõvanka (Ukraina tikanditega rahvarõivapluus – toim). Juba terve nädala on ta oma emalt Lilialt (35) pidevalt luninud: «Emme, millal ma juba kooli lähen?».

Lev on koolis õppinud sama kaua, kui on kestnud Venemaa alustatud täiemahuline sõda Ukrainas. Esimesel sõja-aastal õppis ta esimeses klassis interneti teel, teises klassis metroos Universitetskaja jaamas. Õnneks on Harkivis paljude peatustega metroo.