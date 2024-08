AK Aserbaidžaanis on ainult üks valija, tema nimi on Ilham Alijev

Nagu Alijevite klann ripub juba aastakümneid võimu küljes, on ka opositsioonis väga pikka aega esil ühed ja samad isikud. Osalt on see seletatav ka sellega, et normaalset poliitilist karjääri pole võimalik teha, aga taanduda pole ka õieti kuhugi. Opositsiooni tasalülitamine viimase 20 aasta jooksul on olnud jõuline ja see, et Karimli pole ei vangis ega emigratsioonis, on pigem erandlik.