Pole Telegrami, pole Vene armee sidet: miks Pavel Durovi saaga teeb Kremlit sedavõrd ärevaks?

Vene võimude viskumine Prantsusmaal kuriteosüüdistuse saanud Telegrami juhi Pavel Durovi kaitsele näib pikantne, arvestades, et mõni aasta tagasi püüdis Moskva suhtlusrakendust blokeerida, kuid väidab nüüd kangekaelselt, et Durov on n-ö oma. Selle kannapöörde põhjuseks on sõda Venemaa ja Ukraina vahel, leidis Rus.Postimees oma analüüsis.