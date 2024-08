Soomes elavad venelased napsavad odavalt lukus piiri taha jäänud rahvuskaaslaste maju

Venemaa agressioonisõja tõttu kehtestatud sanktsioonid ja piirangud on Venemaal elavatele venelastele muutnud sisuliselt võimatuks oma suvemajade korras hoidmise ja kasutamise, mistõttu on just idapiiri lähedal, näiteks Savonlinna ja Imatra kandis kinnisvara omavad inimesed seda üha rohkem müüki pannud. Suundumust on vaid hoogustanud Soome-Vene piiri suletuna püsimine.