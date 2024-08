LÕPP NEUTRAALSUSELE? Raport soovitab Šveitsil arendada välja ühine kaitsevõimekus koos ELi ja NATOga

«Alates Venemaa rünnakust Ukraina vastu on neutraalusus taas muutunud poliitilise arutelu teemaks nii kodus kui ka võõrsil. Kasvamas on surve Šveitsile selgitada oma seisukohta,» seisab raportis, mis soovitab vaadata neutraalsuspoliitika üle. Muuhulgas viitab raport sellele, et neutraalsus mõjutab ebasoodsalt riigile tähtsat relvamüüki ning tõstatab küsimuse, kuidas kaitsta Šveitsi, mis on ümbritsetud ühendustest, mille liige maa pole.