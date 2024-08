«Me ootasime, et sõda lõppeb, nagu ta lubas. Aga sõda ei ole lõppenud. Võitlust on veelgi rohkem. Mulle tundub, et see on muutunud veelgi intensiivsemaks,» lausus uudisteagentuurile AFP 43-aastane naine, kelle koduküla jääb vähem kui kümne kilomeetri kaugusele ränkade lahingute keskmeks olevast Toretskist ja Nju-Jorkist. Kogu lähikonnale on Ukraina võimud andnud korralduse evakueeruda.