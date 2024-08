SUKSUD MÜRSKUDE VASTU? Venemaa saatis Põhja-Koreasse 24 puhtatõulist hobust

Ameti sõnul varustati kõik hobused identifitseerimise eesmärgil ja hobuste põlvnemise puhtuse kinnitamiseks mikrokiipidega. Orlovi traavel on väidetavalt esimene hobusetõug, mis on täielikult Venemaal välja aretatud. See on tuntud oma vastupidavuse ja kiire liikumise poolest.