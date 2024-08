Borrell: EL on täitnud 2/3 plaanist tarnida Kiievile miljon suurtükimürsku

«Me jätkame laskemoona tarnimist. Praegu oleme täitnud 65 protsenti meie algsest eesmärgist - tarnida miljon mürsku. Suvel oli näha kiirenemist. Tööstus töötab täisvõimsusel. Me saavutasime 65 protsenti, kuid see ei ole veel kõik, kuid kasv on olemas,» ütles Borrell pressikonverentsil pärast Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikku kohtumist Brüsselis.