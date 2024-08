Tegemist on kahe alternatiivteraapiatele pühendunu liiduga, mis on tekitanud norralastes võõristust.

52-aastane lahutatud Martha Louise väidab, et on selgeltnägija, kes oskab inglitega rääkida. Printsess on oma väidetavatest võimetest rääkinud ka raamatutes ja erinevatel kursustel, mis on üpris tulusad.