NYT: Ukraina F-16 võis alla kukkuda nn sõbraliku tule tõttu

On viiteid, et Ukrainale kuuluva hävitaja F-16 allakukkumine 26. augustil võis olla Ukraina õhutõrjesüsteemi viga, mis rünnakut tõrjudes pidas oma lennukit vaenlase sihtmärgiks, refereerib Ukraina agentuur Unian ajalehte New York Times.