USA-Iraagi ühishaarang Lääne-Iraagis tappis 15 Islamiriigi võitlejat

Teade kinnitas, et Islamiriigi liikmed olid varustatud «hulga relvade, granaatide ja plahvatusohtlike enesetapuvöödega» ning et Iraagi väed jätkavad samades piirkondades oma reide, mille asukoha kohta on öeldus vaid niipalju, et operatsioon leidis aset Iraagi lääneosas.