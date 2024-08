Kuus inimest said Saksmaal noarünnakus viga

Võimud kinnitasid täna, et puuduvad tõendid rünnaku poliitiliste või usuliste motiivide kohta. Siegen-Wittgensteini ringkonna politsei teatas eile õhtul, et kahtlusalune on vahistatud. «Praegu ei ole edasist ohtu,» teatas politsei. 32-aastane naine on politseile teada ning uudisteagentuuri dpa andmetel on märke, et naine on psüühikahäirega.