Ukraina saatis Pokrovskit kaitsma oma ühe vähestest ründebrigaadidest

Ukraina komandörid põhjendavad Venemaa edasitungi erinevalt. Mõned ütlevad, et mürske, droone ja muud tehnikat pole piisavalt ning et vaenlane tulistab kuni kümme korda rohkem. Teised viitavad Venemaa taktikale – väikeste üksuste jalaväerünnakutele, liugpommidele, uut tüüpi elektroonilisele sõjapidamisele. Kuid kokkuvarisemise põhjuseks näib olevat väsimus ja inimressursside puudus, kirjutab The Economist. «Inimesed ei ole terasest tehtud,» ütles kolonel Pavlo Fedosenko väljaandele. Ukraina väed, kes on 4:1 vähemuses, ei saa tema sõnul piisavalt puhata.