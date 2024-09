KUMMALINE HUKKUMINE Arvatav Vene spioonvaal Hvaldimir leiti Norra rannikult surnuna

Norras nime Hvaldimir – sõnamäng norrakeelsest sõnast hval (eesti keeles vaal) ja Venemaa presidendi Vladimir Putini nimest – saanud loom elas valdavalt riigi rannikul pärast seda, kui ilmus sinna viis aastat tagasi, seljas GoPro kaamera rakmed, millel kiri «Peterburi varustus». Arvatava spioonvaala surnukeha leidis nädalavahetusel ühendus Marine Mind, mis on Hvaldimiri liikumist kõik need aasta jälginud, vahendas BBC.

Marine Mindi asutaja Sebastian Strand ütles uudisteagentuurile AFP, et valgevaala surma põhjus on seni ebaselge ja tema kehal polnud ühtegi nähtavat vigastust. «Meil õnnestus tema säilmed kätte saada ja panna ta jahutatud alale, et valmistada ette lahkamist veterinaarinstituudis,» lisas ta.