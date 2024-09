Kamtšatkal leiti vulkaani juures kadunuks jäänud kopter koos 18 surnukehaga

Kamtšatkal laupäeval alla kukkunud helikopteri rusud. Õhusõiduki pardal olnud 22 inimestest 18 säilmed on praeguseks leitud.

Venemaa päästjad saabusid Kamtšatkal helikopteri Mi-8T allakukkumispaika, kus on on leitud 18 surnukeha, kuid neli inimest on jätkuvalt kadunud, teatas eile Venemaa eriolukordade ministeerium.