Ukraina nõuab täiemahulise sõja alguses Itaaliasse evakueeritud mitmekümne orvu tagasi kodumaale saatmist, kuid neid võõrustav Põhja-Itaalia kogukond ja lapsed ise on sõjas riiki naasmise osas tõrksad ning nende poolele on asunud ka kohalik kohus.

«Kõik ukrainlased peavad naasma oma riiki, need lapsed peaks minema tagasi – on oht, et nad kaotavad oma rahvusliku identiteedi,» põhjendas laste tagasi saatmist ajalehele The Times Juljia Tšetškova, kes oli Musta mere ääres suva Berdjanski lastekodu direktor ja reisis koos hoolealustega tunamullu kevadel Itaaliasse, elades nüüd koos osadega lastest Rota d’Imagna kirikule kuuluvas hoones.