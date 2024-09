ÜLEVAADE Vangistatud Valgevene opositsionääri tapetakse aeglaselt

Riigist lahkunud Valgevene opositsioonijuht Svjatlana Tsihhanouskaja teatas möödunud nädalal ühismeediakanalis X, et teiste vangide käest saadud info Kalesnikava kohta on muret tekitav.

550 päeva üksinduses

2020. aasta Valgevene režiimivastaste protestide üks juhtidest määrati 2021. aasta septembris 11 aastaks karistuskolooniasse PK-4, mis on üks kahest Valgevene naistevanglast. Inimõiguslaste sõnul on Kalesnikava enam kui 550 päeva olnud suhtlemiskeelu all teistest kinnipeetavatest eraldatuna.