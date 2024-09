Viis last peksid Inglismaal surnuks pargis koeraga jalutanud eaka mehe

Politsei teatel ründas lastekamp pensionäri Kesk-Inglismaal Leicesteri veerel asuvas Braunstone Townis pühapäeva õhtul 18.30 paiku, kui eakas mees oli kodu lähedal pargis koeraga jalutamas. Ründajad pagesid sündmuskohalt, kuid pärast mehe surma haiglas eile õhtul vahistas politsei 14-aastase poisi ja tüdruku ning 12-aastase poisi ja kaks sama vana tüdrukut, kirjutas The Guardian.

«On teatatud, et oma koeraga jalutanud ning musta kampsunit ja halle dressipükse kandnud ohvrit ründas rängalt grupp noori. Nad lahkusid sündmuskohalt enne päästeteenistuse saabumist,» teatas politsei. «Uurijad teevad praegu tööd, et selgitada välja kõik juhtumi asjaolud ja räägivad piirkonna elanikega, et koguda võimalikult palju teavet.»