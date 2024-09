Klaipėda sadamas kuhjuvad sanktsioonide tõttu tuhanded valgevenelaste ostetud autod

Kohaliku uudisteportaali Vakarų Ekspresas andmeil levib Valgevene meedias info, et riigi elanikud pole suutnud saada kätte ligi 4000 Ameerika Ühendriikidest pärit autot, mis on lõksus Klaipėda sadamas.

Leedu Stividorettevõtete Liidu juht Vaidotas Šileika kinnitas, et Valgevenest pärit info võib vastata tõele. «Võimalik, et see on nii. Need autod, mida omanikud ei saa välja nõuda, on hoiustatud sadamas või teistes Klaipėda parklates,» lausus ta Vakarų Ekspresasele.