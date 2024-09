USA sõdur suri Poolas, kahtlustatakse tapmist

USA sõjaväe kolonelleitnant Joshua Camara (45) teenis Poznanin asuvas USA sõjaväebaasis Camp Kościuszko, teatas Pentagon väljaandele Stars and Stripes saadetud avalduses. Surma põhjus olevat veel uurimisel. Avalike suhete ohvitser Camara teenis 5. korpuses alates 2024. aasta juunist ning talle on antud teenistuse eest mitmeid autasusid.

«Meie mõtted ja kaastunne on sel raskel ajal kolonelleitnant Josh Camara perekonna, sõprade ja meeskonnakaaslastega,» tsiteeriti avalduses 5. korpuse staabiülemat kolonel Kevin Jacksonit. «Ta oli silmapaistev juht ja mentor ning me mäletame tema pärandit ja mõju.»

Poola uudistekanal TVP teatas eile, et ameerika ohvitseri surnukeha on leitud korterist Poznanis, mitte kaugel 5. korpuse asukohast. Kohalikud ametnikud on välistanud mõrva ja uurimine on keskendunud «tahtmatule tapmisele», teatas TVP. Autopsia tulemusi oodatakse järgmise nädala alguses.