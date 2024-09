Valimised võitnud vasakparteide liidu Uus Rahvarinne (NFP) suurima partei Allumatu Prantsusmaa (LFI) liider Jean-Luc Mélenchon ütles, et selle lükkega on valimised prantslastelt varastatud.

Üks Macroni nõunikest ütles AFP-le, et Barnier on «Macroniga kokkusobiv» ja parlament ei hääletaks teda kohe maha.

Ametist lahkuv valitsuse minister, kes samuti palus oma nime mitte avalikustada, ütles, et Barnier on väga populaarne parempoolsete parlamendiliikmete seas, ilma et oleks vasakpoolsete jaoks ärritav.

RNi parteijuht Jordan Bardella ütles, et Barnier' üle otsustatakse tõendite põhjal, kui ta pöördub parlamendi poole. Ka Le Pen ütles , et tema erakond ootab ära uue peaministri programmi ja otsustab tema toetamise selle põhjal.

Uude Rahvarindesse kuulunud roheliste juht Marine Tondelier vastas seepeale: «Me teame lõpuks, kes otsustab. Tema nimi on Marine Le Pen. Tema on see, kellele Macron on otsustanud alluda.»