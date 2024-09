Transnistria on kitsas maariba Moldova ja Ukraina vahel ning see lõi Moldovast lahku 1992. aastal pärast lühikest relvakonflikti. Venemaal on jätkuvalt seal umbes 1700 sõdurit, selgub ametlikest andmetest. Moskva sõnul on tegu rahuvalvemissiooniga.